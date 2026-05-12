UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Путіна заявили про готовність зустрічі з Зеленським "у будь-який момент", але є умова

13:31 12.05.2026 Вт
2 хв
Чи готовий диктатор до діалогу за межами РФ?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін готовий "у будь-який момент" зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Читайте також: Розмова Зеленського та Путіна не відбудеться, як "грім серед ясного неба", - Буданов

За його словами, диктатор готовий до зустрічі із Зеленським для переговорів у Москві в будь-який момент. Пєсков додав, що зустріч Путіна із президентом України за межами столиці має сенс лише для фіналізації процесу завершення війни, а над цим треба працювати.

Прессекретар Путіна також заявив, що так звана "СВО "зупиниться в будь-який момент, "щойно в Києві ухвалять необхідні рішення, про які чудово знають".

Пєсков підкреслив, що напрацювання по Україні дають підстави говорити про наближення врегулювання, але при цьому зазначив, що про конкретні деталі говорити зарано.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор заявив про готовність провести зустріч із Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої держави. Він назвав головною умовою підписання фінального договору.

У суботу, 9 травня, Путін під час свого виступу на параді в Москві зробив низку заяв щодо війни в Україні. Він наголосив, що російсько-українська війна нібито наближається до завершення.

При цьому Володимир Зеленський переконаний, що хтось підштовхнув Путіна до переговорів. Він зазначив, що трохи диктатора підштовхнула Україна, і Київ давно готовий до зустрічей - треба знаходити формат.

Зазначимо, західні ЗМІ раніше писали, що Путін нібито переконаний у перемозі на фронті й готовий ще до двох років воювати за повний контроль над Донецькою областю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінПєсковВійна в Україні