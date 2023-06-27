У Путіна залишилася остання "зброя", вертикаль влади в РФ зруйнована, - Кулеба

"Очевидно, що його (Путіна, - ред.) армія не здатна досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Він розуміє, що його вертикаль влади зруйнована. І тому в його кишені залишився лише один останній аргумент... Я думаю, що це не більше, ніж гра на страху, тому що Путін надто любить життя", - сказав Кулеба.

Він вважає, що Захід "зробить велику помилку, якщо вирішить грати з Путіним у гру ядерного страху".

Міністр також висловив занепокоєння щодо ситуації на Запорізькій АЕС, заявивши, що "ризик реальний", поки російські війська утримують об'єкт.

"Звичайно, вони не хочуть, щоб їх звинувачували в спричиненні чергової ядерної катастрофи. Тому я думаю, що вони намагаються знайти спосіб провести це як операцію під помилковим прапором або як щось інше, що не було б прямо приписано їм", - зазначив Кулеба.

Путін вирішив розмістити "ядерну зброю" в Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва має передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", що здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Пізніше Путін заявив, що вже доставив перші ядерні заряди в Білорусь. При цьому Україна не має доказів розміщення зброї.

Нещодавно президент США Джо Байден сказав, що загроза використання диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".

Водночас керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні, попри погрози.

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Він наголосив, що окупанти вже підготувалися до нього.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач.

Однак США не фіксують готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати Запорізьку АЕС.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.