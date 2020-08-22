У Путина не заинтересованы в сохранении власти Лукашенко, - Bloomberg

политическими дискуссиями в Кремле, РФ не заинтересована в предотвращении падения власти Лукашенко, хотя и не будет стремиться ускорить этот процесс.

По словам другого человека, близкого к российской политике, даже если Лукашенко выдержит "шторм" и останется у власти, он потеряет доверие как партнер, способный выполнять соглашения с Москвой, которая считает его токсичным.

Напомним, ранее президент Лукашенко заявил, что Россия окажет помощь по обеспечению безопасности в Беларуси.

Позже в России заявили, что не видят необходимости военной помощи Лукашенко, однако готовы ее предоставить в случае агрессии из-за границы.

Кроме этого, Лукашенко обвинил США и страны Европы в обострении ситуации в Беларуси.