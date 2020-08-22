У Путіна не зацікавлені у збереженні влади Лукашенка, - Bloomberg

політичними дискусіями у Кремлі, РФ не зацікавлена в запобіганні падіння влади Лукашенка, хоча і не буде прагнути прискорити цей процес.

За словами іншої людини, близької до російської політики, навіть якщо Лукашенко витримає "шторм" і залишиться при владі, він втратить довіру як партнер, здатний виконувати угоди з Москвою, яка вважає його токсичним.

Нагадаємо, раніше президент Лукашенко заявив, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в Білорусі.

Пізніше у Росії заявили, що не бачать необхідності військової допомоги Лукашенка, однак готові її надати в разі агресії з-за кордону.

Крім цього, Лукашенко звинуватив США і країни Європи в загостренні ситуації в Білорусі.