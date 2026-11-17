"Кримський міст буде відновлено і стане ще кращим, ніж раніше", - заявив Пєсков.

Інших подробиць щодо термінів відновлення переправи або обсягу пошкоджень речник Кремля не навів.

Останні удари по Кримському мосту

Кримський міст опинився під ударами двічі за два дні - 16 та 17 листопада. Після першої атаки супутникові знімки зафіксували пошкодження дорожнього полотна щонайменше на двох ділянках. Також на зображеннях було помітно, що одну з арок конструкції деформувало.

Наступний удар припав на ніч проти 17 листопада. Тоді в районі Керченської протоки пролунали кілька потужних вибухів, після чого рух мостом зупинили.

OSINT-пабліки повідомляли, що внаслідок атаки у воду обвалилися частина автомобільного прольоту та арка.

На можливе використання української ракети "Фламінго" під час удару натякнув співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.