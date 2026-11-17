У Кремлі вперше прокоментували наслідки атаки на Кримський міст, яка сталася 17 листопада. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що переправу відновлять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.
"Кримський міст буде відновлено і стане ще кращим, ніж раніше", - заявив Пєсков.
Інших подробиць щодо термінів відновлення переправи або обсягу пошкоджень речник Кремля не навів.
Кримський міст опинився під ударами двічі за два дні - 16 та 17 листопада. Після першої атаки супутникові знімки зафіксували пошкодження дорожнього полотна щонайменше на двох ділянках. Також на зображеннях було помітно, що одну з арок конструкції деформувало.
Наступний удар припав на ніч проти 17 листопада. Тоді в районі Керченської протоки пролунали кілька потужних вибухів, після чого рух мостом зупинили.
OSINT-пабліки повідомляли, що внаслідок атаки у воду обвалилися частина автомобільного прольоту та арка.
На можливе використання української ракети "Фламінго" під час удару натякнув співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.
Згодом проведення операції підтвердив президент України Володимир Зеленський.
За словами глави держави, під час атаки застосували одразу кілька видів українського озброєння: Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".