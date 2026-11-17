У ніч на 17 листопада Кримський міст міг зазнати ракетної атаки. За попередніми даними, для удару могли використати українську ракету "Фламінго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х головного конструктора та співвласника оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана.

Штілерман поширив допис колишнього радника глави МВС Антона Геращенка, у якому йдеться про атаку на Кримський міст із застосуванням ракети "Фламінго".

До допису також було прикріплено фото, на якому, як стверджується, видно засіб ураження на підльоті до Кримського мосту.

Водночас окремої заяви з підтвердженням атаки співвласник Fire Point не зробив.

Присвячуємо це памʼяті наших друзів і колег Андрія і Юрія без яких це було б неможливо. R.I.P. https://t.co/qYH3HBRvNU — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) November 17, 2026

Масштаб пошкоджень може свідчити про значну силу удару. За даними OSINT-пабліків, після атаки у воду впали арка автомобільної частини мосту та один із його прольотів.