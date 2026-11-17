"Крымский мост будет восстановлен и станет еще лучше, чем раньше", - заявил Песков.

Других подробностей относительно сроков восстановления переправы или объема повреждений представитель Кремля не привел.

Последние удары по Крымскому мосту

Крымский мост оказался под ударами дважды в два дня - 16 и 17 ноября. После первой атаки спутниковые снимки зафиксировали повреждение дорожного полотна по меньшей мере на двух участках. Также на изображениях было видно, что одну из арок конструкции деформировало.

Следующий удар пришелся на ночь на 17 ноября. Тогда в районе Керченского пролива прогремели несколько мощных взрывов, после чего движение по мосту остановили.

OSINT-паблики сообщали, что в результате атаки в воду обрушились часть автомобильного пролета и арка .

На возможное использование украинской ракеты "Фламинго" при ударе намекнул совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман.