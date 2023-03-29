У Путіна висловилися щодо термінів війни проти України: це надовго

Зокрема, він ухилився від питання, чи може війна проти України завершитися цього року, зазначивши, що "такі оцінки мають давати фахівці, які займаються СВО (війною - ред.) - в Міністерстві оборони".

"А якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті - протистояння з ворожими державами, недружніми країнами, ця гібридна війна, яка розв'язана до нашої країни, то це надовго. І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента ", - викинув чергову маячню Пєсков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу висловив думку, що війна Росії проти України нібито "триватиме до "повного виконання завдань, поставлених Путіним".

Тим часом в Білому домі стверджують, що не бачать ознак швидкого завершення війни в Україні.

Додамо, як раніше зауважив президент Володимир Зеленський, для того, щоб зафіксувати кінець війни Росії проти України, необхідно виконати пункти української формули миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.