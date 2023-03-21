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Білий дім про зустріч Путіна та голови КНР: не побачили ознак швидкого завершення війни в Україні

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Вівторок 21 березня 2023 22:47
Білий дім про зустріч Путіна та голови КНР: не побачили ознак швидкого завершення війни в Україні Фото: координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна не побачили ознак швидкого завершення війни в Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми не бачили нічого з того, що сказали Сі та Путін, що змусило б нас повірити в те, що війна в Україні скоро закінчиться", - заявив він.

Кірбі додав, що не назвав би відносини Росії та Китаю альянсом, додавши, що очевидно, що обидві країни "хотіли б, щоб світ грав за їхніми правилами".

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін хоче активно сприяти примиренню та поновленню переговорного процесу в рамках "мирного плану" щодо війни в Україні.

При цьому представники України передали Китаю як публічно, так і дипломатичними каналами українську формулу світу. В Україні чекають діалогу з Китаєм.

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