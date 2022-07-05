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Шойгу сказал, сколько еще Россия будет продолжать войну против Украины

Новина українською →
Москва, Вторник 05 июля 2022 12:41
Шойгу сказал, сколько еще Россия будет продолжать войну против Украины Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Война России против Украины будет продолжаться и дальше. Она продлится до "полного выполнения задач", поставленных Путиным.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал он.

Напомним, как ранее сообщалось, Путин готовился к войне с Украиной как минимум год. Поэтому российский президент сможет вести войну "долгое время".

Добавим, в украинской разведке уверены, что окончанием войны с Россией станет выход Украины на свои пределы 1991 года и это может произойти уже в следующем году.

При этом Запад уверен, война России против Украины будет долговременной и может занять годы.

О сроках и сценариях завершения военных действий - читайте в материале РБК-Украина.

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