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У Путина высказались о сроках войны против Украины: это надолго

Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле считают, что война России против Украины будет продолжаться долго. Свои прогнозы в Москве объясняют нарративом о том, что они "воюют не с украинцами, а якобы с Западом".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, он уклонился от вопроса, может ли война против Украины завершиться в этом году, отметив, что "такие оценки должны давать специалисты, занимающиеся СВО (войной - ред.) - в Министерстве обороны".

"А если вы имеете в виду войну в широком контексте - противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, развязанная к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целеустремленность, единение вокруг президента", - выкинул очередной бред Песков.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил мнение, что война России против Украины якобы "будет продолжаться до "полного выполнения задач, поставленных Путиным".

Между тем в Белом доме утверждают, что не видят признаков быстрого завершения войны в Украине.

Добавим, как ранее заметил президент Владимир Зеленский, для того чтобы зафиксировать конец войны России против Украины, необходимо выполнить пункты украинской формулы мира.

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