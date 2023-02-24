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Зеленський назвав умову для дипломатичної фіксації кінця війни

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Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 18:00
Зеленський назвав умову для дипломатичної фіксації кінця війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Для того, щоб зафіксувати кінець війни Росії проти України, необхідно виконати пункти формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

За його словами, формулу миру зробили дуже демократичною, щоб ризик зменшення держав, які підтримуватимуть таку ініціативу, став мінімальним.

Зеленський зазначив, що будь-яка держава може підтримати один із пунктів цієї формули, наприклад, про ядерну безпеку або безпеку навколишнього середовища.

"Там багато різних пунктів. І там є фіксація миру чи кінця війни. Цей пункт дуже важливий, тому що нам потрібні гарантії безпеки. І тоді, коли є виконання (формули миру - ред.), а отже і повага до міжнародного права і просто до людей України, якщо це виконуватиметься, ми дійдемо до дипломатичної фіксації кінця цієї війни. Але до цього моменту необхідно виконати всі пункти, пункти поваги", - заявив голова держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчора, 23 лютого, Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо формули миру.

Також ми писали, що прем'єр Італії Джорджа Мелоні назвала чудовою відправною точкою українську формулу миру.

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