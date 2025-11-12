У Путіна вигадали чергові абсурдні відмовки від мирних переговорів з Україною

Коментуючи заяву Міністерства закордонних справ України про припинення мирних переговорів з РФ через їхню повню безрезультатність та саботаж з боку Кремля, прессекретар Путіна у відповідь почав робити абсурдні заяви.

Зокрема Пєсков заявив, що європейські країни нібито "заохочують до продовження війни" України. Тоді як США, мовляв, "схильні до того, щоб тримати паузу".

Також путінський прессекретар поскаржився, що Україна, мовляв, "говорити ні про що не хоче". Проте Кремль, за версією Пєскова, "відкритий до продовження переговорного процесу" - але, скаржиться очільник пресслужби російського диктатора, цей процес "неможливо вести наодинці".