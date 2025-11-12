Кислиця про переговори в Стамбулі: РФ мала досьє на українців й пропонувала чати у WhatsApp

Російська делегація на переговорах у Стамбулі не мала наміру обговорювати мир - представники Кремля заперечували українську ідентичність, пропонували створювати чати у WhatsApp та мали досьє на кожного члена української делегації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю The Times заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці.

За словами дипломата, російська сторона приходила на зустрічі “озброєною” - з детальною інформацією про кожного українського перемовника.

"Вони чудово знають біографію кожного з нас і навмисно говорять провокаційні та бридкі речі", - зазначив Кислиця.

Він наголосив, що навіть коли перед ними сиділи колишні міністри оборони, генерали та дипломати, росіяни заперечували українську національність і намагалися звести розмову до історичних суперечок. Українська делегація вирішила зосередитися виключно на порядку денному, щоб уникнути провокацій.

Кислиця також повідомив, що російська сторона не планувала обговорювати суть переговорів - її метою було створення ілюзії конструктивного процесу, аби уникнути посилення санкцій з боку США. Для цього вони пропонували створювати "робочі групи" і чати у WhatsApp.

"У нормальних переговорах сторони викладають свої аргументи, шукають спільні позиції. Ми навіть не дійшли до цього етапу", - наголосив дипломат.

Єдиною пропозицією, яку росіяни погодилися розглянути, була двогодинна пауза для збору тіл загиблих на полі бою. Будь-які інші питання, включно з тимчасовим припиненням вогню, вони відмовлялися обговорювати.

Кислиця підсумував, що російські перемовники діяли виключно за вказівками Кремля.

"У диктатурі неможливо вести творчу дискусію з людьми, які представляють диктатора. Вони приходять із жорстким мандатом і мають захищати лише його позицію".



