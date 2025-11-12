Кислиця про переговори в Стамбулі: РФ мала досьє на українців й пропонувала чати у WhatsApp
Російська делегація на переговорах у Стамбулі не мала наміру обговорювати мир - представники Кремля заперечували українську ідентичність, пропонували створювати чати у WhatsApp та мали досьє на кожного члена української делегації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю The Times заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці.
За словами дипломата, російська сторона приходила на зустрічі “озброєною” - з детальною інформацією про кожного українського перемовника.
"Вони чудово знають біографію кожного з нас і навмисно говорять провокаційні та бридкі речі", - зазначив Кислиця.
Він наголосив, що навіть коли перед ними сиділи колишні міністри оборони, генерали та дипломати, росіяни заперечували українську національність і намагалися звести розмову до історичних суперечок. Українська делегація вирішила зосередитися виключно на порядку денному, щоб уникнути провокацій.
Кислиця також повідомив, що російська сторона не планувала обговорювати суть переговорів - її метою було створення ілюзії конструктивного процесу, аби уникнути посилення санкцій з боку США. Для цього вони пропонували створювати "робочі групи" і чати у WhatsApp.
"У нормальних переговорах сторони викладають свої аргументи, шукають спільні позиції. Ми навіть не дійшли до цього етапу", - наголосив дипломат.
Єдиною пропозицією, яку росіяни погодилися розглянути, була двогодинна пауза для збору тіл загиблих на полі бою. Будь-які інші питання, включно з тимчасовим припиненням вогню, вони відмовлялися обговорювати.
Кислиця підсумував, що російські перемовники діяли виключно за вказівками Кремля.
"У диктатурі неможливо вести творчу дискусію з людьми, які представляють диктатора. Вони приходять із жорстким мандатом і мають захищати лише його позицію".
Переговори між Україною та РФ у Туреччині
Нагадаємо, Україна та Росія провели три раунди переговорів у Стамбулі - у травні, червні та липні 2025 року.
Під час зустрічей українська делегація підтвердила готовність до негайного припинення вогню та чітко окреслила ключові вимоги: зупинку бойових дій, режим тиші по всій лінії фронту й припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Однак Москва відмовилася погодитися на перемир’я.
Після другого раунду переговорів Росія передала Україні так званий "меморандум", у якому висунула низку ультимативних вимог: відведення українських військ із чотирьох областей, припинення західної допомоги, зупинку мобілізації та воєнного стану, проведення виборів і припинення "диверсійної діяльності" проти РФ. Саме над цим документом Москва, за даними джерел, продовжує працювати досі.