У Путина придумали очередные абсурдные отговорки от мирных переговоров с Украиной

Комментируя заявление Министерства иностранных дел Украины о прекращении мирных переговоров с РФ из-за их полной безрезультатности и саботажа со стороны Кремля, пресс-секретарь Путина в ответ начал делать абсурдные заявления.

В частности Песков заявил, что европейские страны якобы "поощряют к продолжению войны" Украины. Тогда как США, мол, "склонны к тому, чтобы держать паузу".

Также путинский пресс-секретарь пожаловался, что Украина, мол, "говорить ни о чем не хочет". Однако Кремль, по версии Пескова, "открыт к продолжению переговорного процесса" - но, жалуется глава пресс-службы российского диктатора, этот процесс "невозможно вести в одиночку".