У Путина придумали очередные абсурдные отговорки от мирных переговоров с Украиной

У российского диктатора Владимира Путина придумали очередные отговорки от мирных переговоров с Украиной. В частности там заявили, что Украину якобы "поощряют продолжать войну".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова для российской пропаганды.
Комментируя заявление Министерства иностранных дел Украины о прекращении мирных переговоров с РФ из-за их полной безрезультатности и саботажа со стороны Кремля, пресс-секретарь Путина в ответ начал делать абсурдные заявления.
В частности Песков заявил, что европейские страны якобы "поощряют к продолжению войны" Украины. Тогда как США, мол, "склонны к тому, чтобы держать паузу".
Также путинский пресс-секретарь пожаловался, что Украина, мол, "говорить ни о чем не хочет". Однако Кремль, по версии Пескова, "открыт к продолжению переговорного процесса" - но, жалуется глава пресс-службы российского диктатора, этот процесс "невозможно вести в одиночку".
Напомним, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 12 ноября заявил, что мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти без результата, поэтому сейчас они прекращены.
Всего в этом году Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года. Однако Кремль не только отказался согласиться на прекращение огня: после второго раунда переговоров Россия передала Украине так называемый "меморандум", в котором выдвинула ряд ультимативных требований.
Сам Кислица позже подчеркнул, что во время переговоров в Стамбуле россияне вообще не намеревались обсуждать мир. Зато приспешники Кремля отрицали украинскую идентичность, предлагали создавать чаты в WhatsApp и имели досье на каждого члена украинской делегации.