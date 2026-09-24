У Путіна відповіли на слова Зеленського про візит до Москви "на ракеті"
Президент України Володимир Зеленський поки що нібито не відмовлявся від участі в переговорах у Москві, куди його раніше запрошувала російська сторона.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За словами представника Кремля, у Росії наразі нібито не чули про офіційну відмову українського президента від можливого візиту до російської столиці.
"Зеленський не відмовлявся від приїзду до Москви. Я, принаймні, цього не чув", - сказав Пєсков.
Крім того, речник диктатора звернув увагу на активну публічну діяльність українського президента у США. Він зазначив, що Зеленський "робить зараз багато заяв" під час заходів на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Що передувало
Нагадаємо, вчора на полях Генасамблеї ООН російські пропагандисти вигукнули Зеленському провокаційне запитання, коли він збирається поїхати до Москви.
"На ракеті, бл**ь", - відповів глава держави.
Раніше Володимир Зеленський категорично відкинув можливість зустрічі з російським диктатором у Москві. Водночас він публічно запросив главу Кремля до Києва.
Зазначимо, Пєсков заявляв, що країна-агресорка розглядає для зустрічі диктатора із Зеленським тільки Москву. За словами речника Кремля, міркування про інше місце для переговорів недоречні.