У Путина ответили на слова Зеленского о визите в Москву "на ракете"

Президент Украины Владимир Зеленский пока якобы не отказывался от участия в переговорах в Москве, куда его раньше приглашала российская сторона.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам представителя Кремля, в России пока не слышали об официальном отказе украинского президента от возможного визита в российскую столицу.

"Зеленский не отказывался от приезда в Москву. Я, по крайней мере, этого не слышал", - сказал Песков.

Кроме того, спикер диктатора обратил внимание на активную публичную деятельность украинского президента в США. Он отметил, что Зеленский "делает сейчас много заявлений" во время мероприятий на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Что предшествовало

Напомним, вчера на полях Генассамблеи ООН российские пропагандисты выкрикнули Зеленскому провокационный вопрос, когда он собирается поехать в Москву.

"На ракете, бл**ь", - ответил глава государства.