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У Путина ответили на слова Зеленского о визите в Москву "на ракете"

13:41 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
У Путина ответили на слова Зеленского о визите в Москву "на ракете" Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Украины Владимир Зеленский пока якобы не отказывался от участия в переговорах в Москве, куда его раньше приглашала российская сторона.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя Кремля, в России пока не слышали об официальном отказе украинского президента от возможного визита в российскую столицу.

"Зеленский не отказывался от приезда в Москву. Я, по крайней мере, этого не слышал", - сказал Песков.

Кроме того, спикер диктатора обратил внимание на активную публичную деятельность украинского президента в США. Он отметил, что Зеленский "делает сейчас много заявлений" во время мероприятий на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Что предшествовало

Напомним, вчера на полях Генассамблеи ООН российские пропагандисты выкрикнули Зеленскому провокационный вопрос, когда он собирается поехать в Москву.

"На ракете, бл**ь", - ответил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский категорически отверг возможность встречи с российским диктатором в Москве. В то же время, он публично пригласил главу Кремля в Киев.

Отметим, Песков заявлял, что страна-агрессор рассматривает для встречи диктатора с Зеленским только Москву. По словам спикера Кремля, рассуждения о другом месте для переговоров неуместны.

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