У Путина ответили на слова Зеленского о визите в Москву "на ракете"
Президент Украины Владимир Зеленский пока якобы не отказывался от участия в переговорах в Москве, куда его раньше приглашала российская сторона.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам представителя Кремля, в России пока не слышали об официальном отказе украинского президента от возможного визита в российскую столицу.
"Зеленский не отказывался от приезда в Москву. Я, по крайней мере, этого не слышал", - сказал Песков.
Кроме того, спикер диктатора обратил внимание на активную публичную деятельность украинского президента в США. Он отметил, что Зеленский "делает сейчас много заявлений" во время мероприятий на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Что предшествовало
Напомним, вчера на полях Генассамблеи ООН российские пропагандисты выкрикнули Зеленскому провокационный вопрос, когда он собирается поехать в Москву.
"На ракете, бл**ь", - ответил глава государства.
Ранее Владимир Зеленский категорически отверг возможность встречи с российским диктатором в Москве. В то же время, он публично пригласил главу Кремля в Киев.
Отметим, Песков заявлял, что страна-агрессор рассматривает для встречи диктатора с Зеленским только Москву. По словам спикера Кремля, рассуждения о другом месте для переговоров неуместны.