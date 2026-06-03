У Путина ответили угрозами на удары Украины по Петербургу
В Кремле прокомментировали ночную атаку украинских дронов по Петербургу. Москва заявила, что ответ на украинские удары уже имеет "системный характер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова попросили объяснить, каким образом Москва планирует ответить на удар дронов по Санкт-Петербургу накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Конкретики в ответе спикера Кремля не прозвучало.
"Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер", - сказал Песков.
Иными словами, в Кремле намекнули, что никаких новых ответных шагов не планируют - будут продолжаться привычные российские обстрелы Украины.
Напомним, в ночь на 3 июня украинские дальнобойные беспилотники поразили Петербургский нефтяной терминал - крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на северо-западе России.
В результате атаки вспыхнул масштабный пожар. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитых в регионе 30 беспилотниках.
Впоследствии президент Владимир Зеленский раскрыл полный перечень целей ночной атаки: кроме нефтяного терминала, удару подверглись объекты Кронштадтской военно-морской базы и оружейное предприятие в Тамбовской области. Расстояние от границы Украины до Петербурга - около 1100 километров.
Удар по Кронштадту оказался прицельным. По данным Генштаба ВСУ, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту.