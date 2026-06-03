У Путина ответили угрозами на удары Украины по Петербургу

В Кремле прокомментировали ночную атаку украинских дронов по Петербургу. Москва заявила, что ответ на украинские удары уже имеет "системный характер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова попросили объяснить, каким образом Москва планирует ответить на удар дронов по Санкт-Петербургу накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Конкретики в ответе спикера Кремля не прозвучало.

"Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер", - сказал Песков.

Иными словами, в Кремле намекнули, что никаких новых ответных шагов не планируют - будут продолжаться привычные российские обстрелы Украины.