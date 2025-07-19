У Путіна відповіли, чи планує він зустріч із Трампом і Сі Цзіньпіном

У Кремлі нічого не знають про підготовку зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі", - сказав Пєсков.

Таким чином він прокоментував інформацію The Times про те, що Путін, Сі Цзіньпін і Трамп можуть зустрітися на параді в Китаї з приводу закінчення Другої світової війни у вересні.

У виданні зазначали, що президент США і глава КНР обмінялися взаємними запрошеннями на візити, проте поки що не визначили конкретні дати.

Також повідомлялося, що російський диктатор теж отримав запрошення на цей захід.