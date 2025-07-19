У Путина ответили, планирует ли он встречу с Трампом и Си Цзиньпином
В Кремле ничего не знают о подготовке встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - сказал Песков.
Таким образом он прокомментировал информацию The Times о том, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться на параде в Китае по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре.
В издании отмечали, что президент США и глава КНР обменялись взаимными приглашениями на визиты, однако пока еще не опредилили конкретные даты.
Также сообщалось, что российский диктатор тоже получил приглашение на это мероприятие.
Последние встречи Путина и Си Цзиньпина
Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Россию с четырехдневным визитом по случаю 9 мая в 2025 году. Одна из тем его разговора с российским диктатором касалась строительства газопровода "Сила Сибири-2".
Стороны обменялись любезностями и обсудили, среди прочего, войну в Украине.
Ранее историк и дипломат Роман Бессмертный спрогнозировал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Си Цзиньпина до окончания войны, вероятно, невозможна.
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