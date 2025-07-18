Коли Зеленський може зустрітися із Сі Цзіньпіном: прогноз експерта

Китай не відступить від своєї політики підтримки Росії. Тому зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера КНР Сі Цзіньпіна до врегулювання війни, ймовірно, неможлива.

"До моменту, коли тут не буде хоч якогось рішення (щодо завершення війни в Україні - ред.) зустрічі цієї не відбудеться. Сі Цзіньпін не та людина, яка просто заради того, щоб зустрітися, буде погоджуватися на таку зустріч", - вважає експерт.



Він додав, що влада Китаю, ймовірно, продовжуватиме фінансову, військово-політичну та торговельну допомогу Росії. Зокрема, вона полягає в постачанні подвійних технологій, компонентів зброї, напівпровідників тощо.

За словами Безсмертного, скільки б Китай не заявляв про свою непричетність до військово-промислового комплексу РФ, в України є достатньо доказів про те, що КНР "замішана" у виробництві російської балістики і дронів. Схожа ситуація, ймовірно, і з деякими країнами Європи.

"Якщо в цьому відношенні не буде будь-якого просування, або узгодженого, виробленого рішення, зустрічі не відбудеться, тому що ще раз вказати на те, що китайські громадяни воюють у складі російських військ, що Китай постачає зброю, - всі прекрасно розуміють, що Сі Цзіньпін сам себе не буде висікати", - звернув увагу експерт.

До слова, днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Сі Цзіньпіну варто зустрітися із Зеленським на тлі поглиблення підтримки Росії з боку Китаю.