У Путіна відповіли, чи можливе застосування ядерки через Кримський міст

Речник Кремля Дмитро Пєсков ухилився від прямої відповіді на питання, чи підпадає "теракт" на Кримському мосту під умову застосування ядерної доктрини Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство " РИА-Новости ".

Журналісти запитали речника Кремля про те, чи означають слова президента РФ, що так званий "теракт" на Кримському мосту був спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури РФ, можливість задіяння ядерної зброї у відповідь.

"Зовсім невірна постановка питання", - сказав Пєсков журналістам.

Що цьому передувало

Вчора вранці стало відомо про пожежу на Кримському мосту. Пізніше з'явилася інформація, що пожежу спричинив вибух, який стався в той момент, коли мостом рухався залізничний склад з цистернами з пальним. В результаті вибуху було знищено кілька прольотів автомобільного моста.

За версією росіян, на мосту вибухнула вантажівка, яка їхала з Росії в тимчасово окупований Крим. Спочатку російські силовики не надавали кваліфікації вибуху та пошкодженню Кримського мосту. Проте сьогодні Путін виступив з першою офіційною заявою з цього приводу.

Російський диктатор назвав інцидент на Кримському мосту "терактом", націленим на цивільну інфраструктуру Росії. Водночас глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що до "теракту" нібито причетні "українські спецслужби", яким допомагали громадяни Росії та третіх держав.