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У Путина ответили, возможно ли применение ядерки из-за Крымского моста

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Москва, Воскресенье 09 октября 2022 22:36
У Путина ответили, возможно ли применение ядерки из-за Крымского моста Фото: Дмитрий Песков, представитель Кремля (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер Кремля Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа на вопрос, подпадает ли "теракт" на Крымском мосту под применение ядерной доктрины России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА-Новости".

Журналисты спросили спикера Кремля о том, означают ли слова президента РФ, что так называемый "теракт" на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность ответного задействования ядерного оружия в ответ.

"Совершенно неверная постановка вопроса", - сказал Песков журналистам.

Что этому предшествовало

Вчера утром стало известно о пожаре на Крымском мосту. Позже появилась информация, что пожар вызвал взрыв, который произошел в тот момент, когда по мосту двигался железнодорожный состав с цистернами с горючим. В результате взрыва были уничтожены несколько пролетов автомобильного моста.

По версии россиян, на мосту взорвался грузовик, который ехал из России во временно оккупированный Крым. Сначала российские силовики не предоставляли квалификации взрыва и повреждения Крымского моста. Однако сегодня Путин выступил с первым официальным заявлением по этому поводу.

Российский диктатор назвал инцидент на Крымском мосту "терактом", нацеленным на гражданскую инфраструктуру России. В то же время глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что к "теракту" якобы причастны "украинские спецслужбы", которым помогали граждане России и третьих государств.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предостерег Россию от применения ядерного оружия в войне против Украины, угрожая "серьезными последствиями".

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