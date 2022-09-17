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Использование ядерного или химического оружия. Байден предостерег Путина от эскалации войны в Украине

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Суббота 17 сентября 2022 05:30
Использование ядерного или химического оружия. Байден предостерег Путина от эскалации войны в Украине Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В случае применения ядерного или химического оружия в Украине на Россию будут ожидать серьезные последствия. В то же время глава Кремля Владимир Путин и его окружение станут самыми большими изгоями в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США Джо Байдена CBS Evening News .

Так, американский лидер прокомментировал вопрос журналиста о возможности РФ применить оружие массового поражения.

"Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине - ред.) на что-то, чего не было со времен Второй мировой", - сказал Байден.

Он не уточнил конкретных шагов, которые США предпримут в ответ. Однако отметил, что "последствия" для России, безусловно, будут.

"Это будет иметь последствия. Они (Путин и его режим - ред.) станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ", - добавил глава Белого дома.

Напомним, в Пентагоне ранее прогнозировали адекватную реакцию мирового сообщества на применение Россией химического или биологического оружия в Украине.

К слову, Соединенные Штаты выступают за ликвидацию ядерного оружия в мире . Однако признают, что есть определенные факторы, мешающие достижению этой цели.

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