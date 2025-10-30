У Путіна вибухнули погрозами у відповідь на ядерні випробування Трампа

В Росії погрозами відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який анонсував відновлення Сполученими Штатами ядерних випробувань. В Кремлі заявили, що Вашингтон не відправляв таке повідомлення Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова для російських ЗМІ.
Коментуючи заяву Трампа, Пєсков заявив, що "США - суверенна країна, має право на суверенні рішення". При цьому він моментально додав, що США, мовляв, не повідомили Росії про наміри проводити ядерні випробування.
Пєсков додав, що це питання нібито не має відношення до обговорення Договору про скорочення наступальних озброєнь (ДСНО).
"Доля ДСНО та ядерні випробування - це різні теми. У Кремлі не вважають, що розпочався новий виток гонки озброєнь" - заявив він.
При цьому Пєсков знову озвучив погрози на адресу США. Зокрема він заявив, що Москва, мовляв, сподівається на "коректне донесення" до Трампа інформації про "випробування" ракет "Буревісник" та "Посейдон".
Зазначимо, кілька днів тому начальник генштабу РФ Валерій Герасимов розповів, що 21 жовтня Росія нібито провела успішні випробування ракети "Буревісник". Ця ракета має іншу назву - "літаючий Чорнобиль". А єдині, кого вона поки що вбиває - це російські військові та спеціалісти.
Також російський диктатор Володимир Путін під час виступу в госпіталі заявив про нібито "успішне випробування" підводного апарата "Посейдон". Цей черговий "аналоговнєт" росіян нібито також має ядерну енергоустановку.
Президент США Дональд Трамп 29 жовтня у відповідь на цей кремлівський перформанс заявив, що він доручив Пентагону негайно почати випробування ядерної зброї Америки. Пояснюючи наказ, Трамп додав, що якщо інші країни проводять випробування, то США також мають право.