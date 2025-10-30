У Путіна вибухнули погрозами у відповідь на ядерні випробування Трампа

Коментуючи заяву Трампа, Пєсков заявив, що "США - суверенна країна, має право на суверенні рішення". При цьому він моментально додав, що США, мовляв, не повідомили Росії про наміри проводити ядерні випробування.

Пєсков додав, що це питання нібито не має відношення до обговорення Договору про скорочення наступальних озброєнь (ДСНО).

"Доля ДСНО та ядерні випробування - це різні теми. У Кремлі не вважають, що розпочався новий виток гонки озброєнь" - заявив він.

При цьому Пєсков знову озвучив погрози на адресу США. Зокрема він заявив, що Москва, мовляв, сподівається на "коректне донесення" до Трампа інформації про "випробування" ракет "Буревісник" та "Посейдон".