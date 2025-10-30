У Путина разразились угрозами в ответ на ядерные испытания Трампа

В России угрозами отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал возобновление Соединенными Штатами ядерных испытаний. В Кремле заявили, что Вашингтон не отправлял такое сообщение Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова для российских СМИ.
Комментируя заявление Трампа, Песков заявил, что "США - суверенная страна, имеет право на суверенные решения". При этом он моментально добавил, что США, мол, не уведомили Россию о намерениях проводить ядерные испытания.
Песков добавил, что этот вопрос якобы не имеет отношения к обсуждению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).
"Судьба ДСНВ и ядерные испытания - это разные темы. В Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений" - заявил он.
При этом Песков снова озвучил угрозы в адрес США. В частности он заявил, что Москва, мол, надеется на "корректное донесение" до Трампа информации об "испытаниях" ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Отметим, несколько дней назад начальник генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что 21 октября Россия якобы провела успешные испытания ракеты "Буревестник". Эта ракета имеет другое название - "летающий Чернобыль". А единственные, кого она пока убивает - это российские военные и специалисты.
Также российский диктатор Владимир Путин во время выступления в госпитале заявил о якобы "успешном испытании" подводного аппарата "Посейдон". Этот очередной "аналоговнет" россиян якобы также имеет ядерную энергоустановку.
Президент США Дональд Трамп 29 октября в ответ на этот кремлевский перформанс заявил, что он поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия Америки. Объясняя приказ, Трамп добавил, что если другие страны проводят испытания, то США также имеют право.