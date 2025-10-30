У Путіна вибухнули погрозами у відповідь на ядерні випробування Трампа

В Росії погрозами відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який анонсував відновлення Сполученими Штатами ядерних випробувань. В Кремлі заявили, що Вашингтон не відправляв таке повідомлення Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова для російських ЗМІ.

Коментуючи заяву Трампа, Пєсков заявив, що "США - суверенна країна, має право на суверенні рішення". При цьому він моментально додав, що США, мовляв, не повідомили Росії про наміри проводити ядерні випробування.

Пєсков додав, що це питання нібито не має відношення до обговорення Договору про скорочення наступальних озброєнь (ДСНО).

"Доля ДСНО та ядерні випробування - це різні теми. У Кремлі не вважають, що розпочався новий виток гонки озброєнь" - заявив він.

При цьому Пєсков знову озвучив погрози на адресу США. Зокрема він заявив, що Москва, мовляв, сподівається на "коректне донесення" до Трампа інформації про "випробування" ракет "Буревісник" та "Посейдон".