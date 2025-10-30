У Путина разразились угрозами в ответ на ядерные испытания Трампа

В России угрозами отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал возобновление Соединенными Штатами ядерных испытаний. В Кремле заявили, что Вашингтон не отправлял такое сообщение Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова для российских СМИ.

Комментируя заявление Трампа, Песков заявил, что "США - суверенная страна, имеет право на суверенные решения". При этом он моментально добавил, что США, мол, не уведомили Россию о намерениях проводить ядерные испытания.

Песков добавил, что этот вопрос якобы не имеет отношения к обсуждению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).

"Судьба ДСНВ и ядерные испытания - это разные темы. В Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений" - заявил он.

При этом Песков снова озвучил угрозы в адрес США. В частности он заявил, что Москва, мол, надеется на "корректное донесение" до Трампа информации об "испытаниях" ракет "Буревестник" и "Посейдон".