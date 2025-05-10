У Путіна вагаються щодо припинення вогню на 30 днів: "треба подумати"

У Кремлі заявили, що розглянуть ідею перемир’я в Україні, яку підтримали європейські лідери та американський президент Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Журналіст зазначив, що європейські лідери, які наразі перебувають у Києві на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, заявили про вимогу оголосити 30-денне припинення вогню з понеділка.
Водночас він зазначив, що Європа та США погрожують Росії масивними санкціями та стверджують, що президент Трамп підтримує цю ініціативу. У зв’язку з цим журналіст поцікавився, чи не вважають у Кремлі, що таким чином Росію намагаються загнати в кут.
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відповів, що не вважає це спробою тиску та згадав, що російський диктатор Володимир Путін кілька днів тому оголосив про "перемир'я" на три дні.
Він зауважив, що, на його думку, наразі Київ хоче, щоб три дні перетворилися на 30 днів.
"Нам треба про це подумати. Ми повинні про це подумати. Це нові зміни. Тому у нас є своя позиція. Так, безумовно, ми бачимо, що Європа протистоїть нам. Європа насправді протистоїть нам дуже відкрито. Ми це відчуваємо, ми це знаємо, і ми до цього вже звикли", - додав Пєсков.
Зауважимо, що Раїне сьогодні Росія нахабно відреагувала на поставлений "коаліцією рішучих" дедлайн щодо припинення вогню.
"Ми ж з вами вже звикли до санкцій. Ми вже навіть уявляємо, що ми робитимемо після оголошення цих санкцій, як мінімізуватимемо їх наслідки й, так далі. Ми цьому навчилися, тож лякати нас цими санкціями - це справа порожня", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, до Києва прибула низка лідерів європейських країн. Серед них: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск.
Вони провели зустріч з президентом Зеленським, а після зателефонували Трампу.
Після розмови лідерів стало зрозуміло, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.
Зеленський підтвердив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня.
А також наголосив, що якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.
Варто зазначити, що за даними джерела РБК-Україна президент Зеленський готовий до будь-якого формату переговорів, якщо буде досягнуто безумовного припинення вогню.
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