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Нахабно і жорстко: як у Путіна відреагували на дедлайн щодо перемир'я на 30 днів

Москва, Субота 10 травня 2025 14:50
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Нахабно і жорстко: як у Путіна відреагували на дедлайн щодо перемир'я на 30 днів Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у традиційній для себе манері нахабно відреагувала на поставлений "коаліцією рішучих" дедлайн щодо припинення вогню. При цьому Москва запевняє, що нібито не боїться санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

"Ми ж з вами вже звикли до санкцій. Ми вже навіть уявляємо, що ми робитимемо після оголошення цих санкцій, як мінімізуватимемо їх наслідки і так далі. Ми цьому навчилися, тож лякати нас цими санкціями - це справа порожня", - сказав Пєсков.

При цьому першим на ультиматум "коаліції рішучих" відреагував заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він у своєму X (Twitter) накинувся з образами на європейських лідерів, які брали участь у зустрічі у Києві.

"Макрон, Мерц, Стармер і Туск мали обговорювати мир у Києві. Замість цього вони випалюють погрози на адресу Росії. Або перемир'я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви думаєте, що це розумно, га? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи!" - написав Медведєв.

Дедлайн щодо перемир'я

Сьогодні, 10 травня, до Києва прибули лідери європейських країн - президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск.

Європейські лідери та президент Володимир Зеленський провели зустріч "коаліції рішучих", а після зателефонували президенту США Дональду Трампу.

Після розмови лідерів, глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.

Раніше Макрон та Мерц заявляли, що готові посилити санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню.

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