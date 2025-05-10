Нахабно і жорстко: як у Путіна відреагували на дедлайн щодо перемир'я на 30 днів

Росія у традиційній для себе манері нахабно відреагувала на поставлений "коаліцією рішучих" дедлайн щодо припинення вогню. При цьому Москва запевняє, що нібито не боїться санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

"Ми ж з вами вже звикли до санкцій. Ми вже навіть уявляємо, що ми робитимемо після оголошення цих санкцій, як мінімізуватимемо їх наслідки і так далі. Ми цьому навчилися, тож лякати нас цими санкціями - це справа порожня", - сказав Пєсков.

При цьому першим на ультиматум "коаліції рішучих" відреагував заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він у своєму X (Twitter) накинувся з образами на європейських лідерів, які брали участь у зустрічі у Києві.

"Макрон, Мерц, Стармер і Туск мали обговорювати мир у Києві. Замість цього вони випалюють погрози на адресу Росії. Або перемир'я для перепочинку бандерівських орд, або нові санкції. Ви думаєте, що це розумно, га? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи!" - написав Медведєв.