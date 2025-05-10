У Путина колеблются по поводу прекращению огня на 30 дней: "надо подумать"

В Кремле заявили, что рассмотрят идею перемирия в Украине, которую поддержали европейские лидеры и американский президент Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Журналист отметил, что европейские лидеры, которые сейчас находятся в Киеве на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявили о требовании объявить 30-дневное прекращение огня с понедельника.
В то же время он отметил, что Европа и США угрожают России массивными санкциями и утверждают, что президент Трамп поддерживает эту инициативу. В связи с этим журналист поинтересовался, не считают ли в Кремле, что таким образом Россию пытаются загнать в угол.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил, что не считает это попыткой давления и вспомнил, что российский диктатор Владимир Путин несколько дней назад объявил о "перемирии" на три дня.
Он отметил, что, по его мнению, сейчас Киев хочет, чтобы три дня превратились в 30 дней.
"Нам надо об этом подумать. Мы должны об этом подумать. Это новые изменения. Поэтому у нас есть своя позиция. Да, безусловно, мы видим, что Европа противостоит нам. Европа на самом деле противостоит нам очень открыто. Мы это чувствуем, мы это знаем, и мы к этому уже привыкли", - добавил Песков.
Заметим, что сегодня Россия нагло отреагировала на поставленный "коалицией решительных" дедлайн по прекращению огня.
"Мы же с вами уже привыкли к санкциям. Мы уже даже представляем, что мы будем делать после объявления этих санкций, как минимизировать их последствия и так далее. Мы этому научились, поэтому пугать нас этими санкциями - это дело пустое", - заявил Песков.
Напомним, что сегодня, 10 мая, в Киев прибыл ряд лидеров европейских стран. Среди них: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.
Они провели встречу с президентом Зеленским, а после позвонили Трампу.
После разговора лидеров стало понятно, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.
Зеленский подтвердил, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая.
А также подчеркнул, что если Кремль откажется от полного и безусловного прекращения огня, ему грозят новые санкции.
Стоит отметить, что по данным источника РБК-Украина президент Зеленский готов к любому формату переговоров, если будет достигнуто безусловное прекращение огня.
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