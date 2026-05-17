У Путіна спробували пояснити, чому не застосовують "ядерку" за удари України по Москві

Після нічних атак один із російських пропагандистів Павло Зарубін вирішив Пєскову поставити запитання, яке фактично стосувалося застосування ядерної зброї щодо України. Питання його звучало так:

"У людей виникає питання... ну ось є у нас ці потужні бомби, і що? Ядерну державу, виявляється, можна і покусувати, і кусати", - запитав Зарубін, коментуючи удари по російських тилах.

У відповідь прессекретар Кремля вирішив виправдатися тим, що неможливість загрожувати існуванням ядерній державі - це фактично і є "ядерне стримування".

"Ядерній державі не можна загрожувати, не можна загрожувати її існуванню. Ось це дає можливість нам бути в цьому впевненим, і це є основою ядерного стримування. Ядерне стримування - це невід'ємна частина і наріжний камінь у цілому нашої національної безпеки", - відповів Пєсков.