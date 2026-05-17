У Путіна спробували пояснити, чому не застосовують "ядерку" за удари України по Москві

23:42 17.05.2026 Нд
2 хв
У чому полягає ядерна доктрина РФ на думку Пєскова?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)

Спікер Путіна Дмитро Пєсков спробував пояснити, що для Кремля означає "ядерне стримування". Його слова були сказані після того, як вночі Росія і зокрема Москва - пережили одну з наймасштабніших атак України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Після нічних атак один із російських пропагандистів Павло Зарубін вирішив Пєскову поставити запитання, яке фактично стосувалося застосування ядерної зброї щодо України. Питання його звучало так:

"У людей виникає питання... ну ось є у нас ці потужні бомби, і що? Ядерну державу, виявляється, можна і покусувати, і кусати", - запитав Зарубін, коментуючи удари по російських тилах.

У відповідь прессекретар Кремля вирішив виправдатися тим, що неможливість загрожувати існуванням ядерній державі - це фактично і є "ядерне стримування".

"Ядерній державі не можна загрожувати, не можна загрожувати її існуванню. Ось це дає можливість нам бути в цьому впевненим, і це є основою ядерного стримування. Ядерне стримування - це невід'ємна частина і наріжний камінь у цілому нашої національної безпеки", - відповів Пєсков.

Що передувало

Нагадаємо, що в ніч на 17 травня Росія пережила одну з наймасованіших атак. Здебільшого під удар потрапили Москва і Московська область.

У Міноборони України сьогодні заявили, що Сили оборони вперше вразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Солнечногорська", а також низку підприємств, пов'язаних із виробництвом мікроелектроніки.

Крім того, в СБУ уточнили, що під удар, окрім НПЗ, потрапила нафтопереробна станція "Володарське" і завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для військово-промислового комплексу Росії і перебуває під санкціями США.

