У Путина попытались объяснить, почему не применяют "ядерку" за удары Украины по Москве

23:42 17.05.2026 Вс
2 мин
В чем заключается ядерная доктрина РФ по мнению Пескова?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)

Спикер Путина Дмитрий Песков попытался объяснить, что для Кремля значит "ядерное сдерживание". Его слова были сказаны после того, как ночью Россия и в частности Москва - пережили одну из самых масштабных атак Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

После ночных атак один из российских пропагандистов Павел Зарубин решил Пескову задать вопрос, который фактически касался применения ядерного оружия по Украине. Вопрос его звучал так:

"У людей возникает вопрос... ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать", - спросил Зарубин, комментируя удары по российским тылам.

В ответ пресс-секретарь Кремля решил оправдаться тем, что невозможность угрожать существованием ядерной державе - это фактически и есть "ядерное сдерживание".

"Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание - это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности", - ответил Песков.

Что предшествовало

Напомним, что в ночь на 17 мая Россия пережила одну из самых массированных атак. В основном под удар попали Москва и Московская область.

В Минобороны Украины сегодня заявили, что Силы обороны впервые поразили Московской нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорска", а также ряд предприятий, связанных с производством микроэлектроники.

Кроме того, в СБУ уточнили, что под удар помимо НПЗ попала нефтеперерабатывающая станция "Володарское" и завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса России и находится под санкциями США.

