У Путина попытались объяснить, почему не применяют "ядерку" за удары Украины по Москве

После ночных атак один из российских пропагандистов Павел Зарубин решил Пескову задать вопрос, который фактически касался применения ядерного оружия по Украине. Вопрос его звучал так:

"У людей возникает вопрос... ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать", - спросил Зарубин, комментируя удары по российским тылам.

В ответ пресс-секретарь Кремля решил оправдаться тем, что невозможность угрожать существованием ядерной державе - это фактически и есть "ядерное сдерживание".

"Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание - это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности", - ответил Песков.