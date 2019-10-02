ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Путина назвали сроки проведения встречи в "нормандском формате"

Новости » Политика    02.10.2019 - 11:45
У Путина назвали сроки проведения встречи в "нормандском формате"
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

У Путина считают, что на разведение войск уйдет две недели

Определение даты проведения саммита "нормандской четверки" станет возможным только после отвода войск в Петровском и Золотом на Донбассе. Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков, сообщают росСМИ.

Сурков считает, что на разведение войск уйдет две недели.

"Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" состоится после того, как будет практически завершено и подтверждено разведения сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель", - отметил он.

По мнению Сурков, также возможна предварительная встреча министров иностранных дел.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вчера в Минске была достигнута договоренность об разведении войск в Петровском и Золотом. Кроме того, вчера стороны согласовали "формулу Штайнмайера". Добавим, что сегодня появилось фото подписанной "формулы Штайнмайера".

Кроме того, украинский президент заявил, что вопрос сроков вывода российских войск будет обсужден на саммите "нормандской четверки".

Напомним, президент Эммануэль Макрон заявил, что активно работает над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась в сентябре. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в октябре.

Закон о статусе Донбасса вынесут на рассмотрение после нормандской встречи Тонкая красная линия: зачем Зеленскому "формула Штайнмайера"
Новости Украины Владимир Путиннормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь