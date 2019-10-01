Сайдик назвал дату отвода войск в Петровском и Золотом

Фото: Мартин Сайдик (twitter.com/synychka)

Ранее разведение сил и средств на Донбассе анонсировал президент Владимир Зеленский

Представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал, когда состоится отвод сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе. Об этом он рассказал на брифинге во вторник, 1 октября, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, отвод сил в этих районах операции Объедененных сил состоится 7 октября.

"Отвод сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе запланирован на 7 октября", - заявил спецпредставитель ОБСЕ Сайдик.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Минске была достигнута договоренность о разведении войск в Петровском и Золотом. Также он отметил, что местное население будет защищено и от действий военнных никто не пострадает.

Также РБК-Украина сообщало, что контактная группа согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках на Донбассе. При этом на встрече обмен пленными по формуле "200 на 70" не обсуждался.

Ранее Зеленский заявил, что выборов на Донбассе не будет без контроля границы с Российской Федерацией.