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Нормандская встреча может состояться до конца года, - МИД РФ

Новости » Политика    25.09.2019 - 22:47
Нормандская встреча может состояться до конца года, - МИД РФ
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров отметил, что проведение нормандской встречи не зависит от РФ

Саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины может состояться до конца 2019 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

По словам Лаврова, еще существует вероятность, что встреча нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе состоится до конца этого года, однако это не зависит от Российской Федерации.

"Не исключаю (встречу до конца года - ред.), но это зависит не от нас", - заявил он.

Также российский дипломат добавил, что Россия обеспокоена тем, что украинская сторона во время встречи Трехсторонней контактной группы не подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

"У всех на слуху история с выполнением решений предыдущих нормандских саммитов. Необходимость выполнения этих решений признали наконец и в Киеве", - отметил Лавров.

Напомним, во вторник, 24 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в нормандском формате по ситуации на востоке Украины состоится в ближайшие недели.

Кроме того, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявлял, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться после визита президента Владимира Зеленского в США.

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Новости Украины нормандский форматЛавров
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