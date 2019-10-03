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У Путіна сумніваються в проведенні нормандської зустрічі в жовтні

Новини » В світі    03.10.2019 - 18:53
У Путіна сумніваються в проведенні нормандської зустрічі в жовтні
Фото: Юрій Ушаков (twitter.com/sputnik_estonia)

Зустріч вважають малоймовірною через нібито напруженого графіка Путіна

Помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков повідомив, що саміт нормандському форматі навряд чи відбудеться в жовтні через нібито напружений графік Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як заявив Ушаков, терміни проведення саміту ще не обговорювалися.

"Я знаю, що у нас в цьому жовтні труднощі з графіком. Це я точно знаю", - сказав він і в той же час припустив, що зустріч може відбутися в середині жовтня.

"Мова йде про різні дати, які влаштують усіх. Президент Макрон запрошує в Париж. Я думаю, що найбільш реальною буде середина жовтня", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що визначення дати проведення саміту "нормандської четвірки" стане можливим тільки після відводу військ в Петровському і Золотом на Донбасі. Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдик заявляв, що розведення сил розпочнеться 7 жовтня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на саміті "нормандської четвірки" обговорять питання термінів виведення російських військ.

Раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися до кінця 2019 року.

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