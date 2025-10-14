У Путіна відповіли на прохання Трампа до Віткоффа "розібратись з Росією"

Зусилля Трампа щодо завершення війни в Україні

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп, виступаючи в ізраїльському парламенті, закликав свого спецпосланця Стіва Віткоффа після завершення конфлікту в Газі сконцентруватися на РФ. А саме на вирішенні питання війни в Україні.

"Було би добре укласти такий же (мирний) договір з ними (Іран). Це було б чудово, чи не так? Але спочатку ми маємо розібратися з Росією. Якщо ти не проти, Стів, давай сфокусуємося на Росії. Ми розберемося", - сказав президент США.

Трамп, не дивлячись на попередню впевненість у тому, що зможе схилити РФ до миру, нещодавно визнав - припинити війну в Україні буде складніше, аніж війну в Газі.

Ця заява прозвучала на тлі масованих атак РФ по Україні, які тільки посилились після зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Після саміту лідерів РФ та США обговорювалась можлива зустріч президента Володимира Зеленського з Путіним, однак останній віднісся до цього скептично і тільки озвучував умови, які в Києві не прийняли.

Наприклад, Путін заявляв, що готовий до переговорів, якщо Зеленський прибуде до Москви.

Зеленський коментував такі умови Путіна небажанням РФ сідати за стіл переговорів та укладати мир. В результаті перспективи прямих переговорів України та РФ вичерпали себе.

При цьому 17 жовтня очікується зустріч Зеленського та Трампа, на якій в основному буде обговорюватись питання посилення оборони України. В тому числі ймовірне постачання далекобійних ракет Tomahawk.

Успіхи Віткоффа щодо врегулювання війни в Газі

Зазначимо, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф безпосередньо брав участь у мирному врегулюванні війни між Ізраїлем та палестинськими угрупованнями.

Наприклад, Віткофф у серпні побував у Секторі Гази, щоб допомогти Трампу скласти мирний план, який у підсумку дав свої результати.