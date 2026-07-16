Росія вигадала спосіб захистити "тіньовий флот" у Чорному та Азовському морях

За даними агента "АТЕШ", який працює у штабі Чорноморського флоту РФ, російське командування вирішило посилити охорону нафтових танкерів і газовозів.

Для цього планують залучити не лише кадрових військових, а й підрозділи, яких нині бракує на інших напрямках.

Зокрема, до захисту суден хочуть залучити:

операторів центру БпЛА "Рубікон",

бійців 51-ї дивізії ППО,

вояк 1096-го зенітного ракетного полку Чорноморського флоту.

На кожне судно планують призначити до трьох військовослужбовців. Їх забезпечать спареними кулеметами, переносними зенітними ракетними комплексами (ПЗРК) та зенітними дронами, щоб відбивати українські удари.

Як пояснили в "АТЕШ", таким чином Кремль намагається захистити свій "тіньовий флот". Саме його Москва активно використовує для обходу міжнародних санкцій, отримання прибутків від продажу нафти та постачання пального військовим об'єктам на тимчасово окупованих територіях України.

Партизани наголошують, що поспіх із посиленням охорони пов'язаний з успішними діями Сил оборони України. Так, протягом останніх 10 днів під удар потрапили понад 136 російських танкерів, які незаконно перебували у виключній економічній зоні України.