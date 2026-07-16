Россия придумала способ защитить "теневой флот" в Черном и Азовском морях

Власти РФ приказали центру беспилотников "Рубикон" сделать все возможное для защиты "теневого флота" в Черном и Азовском морях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
По данным агента "АТЕШ", которые работает в штабе Черноморского флота РФ, российское командование решило усилить охрану нефтяных танкеров и газовозов.
Для этого планируют привлечь не только кадровых военных, но и подразделения, которых сейчас не хватает на других направлениях.
В частности, к защите судов хотят привлечь:
На каждое судно планируется назначить до трех военнослужащих. Их снабдят спаренными пулеметами, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и зенитными дронами, чтобы отражать украинские удары.
Как объяснили в "АТЕШ", таким образом Кремль пытается защитить свой "теневой флот". Именно его Москва активно использует для обхода международных санкций, получения доходов от продажи нефти и поставок горючего военным объектам на временно оккупированных территориях Украины.
Партизаны отмечают, что спешка с усилением охраны связана с успешными действиями Сил обороны Украины. Так, за последние 10 дней под удар попали более 136 российских танкеров, незаконно находившихся в исключительной экономической зоне Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 июля воины СБС подбили 20 российских судов в Черном море.
Также мы рассказывали, как украинские силы потопили морским дроном российский пограничный корабль ФСБ "Изумруд".
Более того, стало известно, что атаки СОУ способны привести к блокаде российского судоходства в Азовском море.