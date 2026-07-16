Россия придумала способ защитить "теневой флот" в Черном и Азовском морях

По данным агента "АТЕШ", которые работает в штабе Черноморского флота РФ, российское командование решило усилить охрану нефтяных танкеров и газовозов.

Для этого планируют привлечь не только кадровых военных, но и подразделения, которых сейчас не хватает на других направлениях.

В частности, к защите судов хотят привлечь:

операторов центра БпЛА "Рубикон",

бойцов 51-й дивизии ПВО,

военныъ 1096 зенитного ракетного полка Черноморского флота.

На каждое судно планируется назначить до трех военнослужащих. Их снабдят спаренными пулеметами, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и зенитными дронами, чтобы отражать украинские удары.

Как объяснили в "АТЕШ", таким образом Кремль пытается защитить свой "теневой флот". Именно его Москва активно использует для обхода международных санкций, получения доходов от продажи нефти и поставок горючего военным объектам на временно оккупированных территориях Украины.

Партизаны отмечают, что спешка с усилением охраны связана с успешными действиями Сил обороны Украины. Так, за последние 10 дней под удар попали более 136 российских танкеров, незаконно находившихся в исключительной экономической зоне Украины.