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Россия придумала способ защитить "теневой флот" в Черном и Азовском морях

08:47 16.07.2026 Чт
2 мин
Партизаны узнали важную информацию о планах Кремля
aimg Юлия Капитонова
Кремль боится, что из-за ударов Украины останется без "теневого флота" (иллюстративное фото)

Власти РФ приказали центру беспилотников "Рубикон" сделать все возможное для защиты "теневого флота" в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным агента "АТЕШ", которые работает в штабе Черноморского флота РФ, российское командование решило усилить охрану нефтяных танкеров и газовозов.

Для этого планируют привлечь не только кадровых военных, но и подразделения, которых сейчас не хватает на других направлениях.

В частности, к защите судов хотят привлечь:

  • операторов центра БпЛА "Рубикон",
  • бойцов 51-й дивизии ПВО,
  • военныъ 1096 зенитного ракетного полка Черноморского флота.

На каждое судно планируется назначить до трех военнослужащих. Их снабдят спаренными пулеметами, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и зенитными дронами, чтобы отражать украинские удары.

Как объяснили в "АТЕШ", таким образом Кремль пытается защитить свой "теневой флот". Именно его Москва активно использует для обхода международных санкций, получения доходов от продажи нефти и поставок горючего военным объектам на временно оккупированных территориях Украины.

Партизаны отмечают, что спешка с усилением охраны связана с успешными действиями Сил обороны Украины. Так, за последние 10 дней под удар попали более 136 российских танкеров, незаконно находившихся в исключительной экономической зоне Украины.

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