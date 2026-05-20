У Путіна оголосили про візит спецпосланців Трампа до Росії

У Росії анонсували візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви "найближчим часом". Проте точна дата поки не відома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального представника російського диктатора Володимира Путіна Кирила Дмитрієва росЗМІ.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, американська делігація приїде до Москви найближчими тижнями. Проте точні дати поїздки гостей поки що залишаються невідомими, сказав Ушаков журналістам.

Сьогодні, 20 травня у Кремлі підтвердили майбутній візит спецпосланника Дональда Трампа Стіва Уіткоффа. Разом з ним приїде і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Раніше про майбутню поїздку представника Трампа до Москви також заявляв помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

При цьому він не уточнив ані точну дату візиту, ані його можливу мету.

Віткоффа запросили до України

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф уже неодноразово відвідував Росію та проводив переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте в Україні він досі не був, тож можливий приїзд стане його першим візитом до Києва.

Ще у квітні 2026 року президент України Володимир Зеленський запросив американських переговорників - зятя Трампа Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа - до української столиці, однак конкретних дат тоді не називали.

У травні Володимир Зеленський знову повідомив про запланований візит команди президента США Дональда Трампа до Києва. Це сталося після переговорів секретаря РНБО Рустема Умерова в Маямі.

За словами президента, сторони “доопрацьовують деталі домовленостей, які можуть забезпечити безпеку”. Також під час перемовин обговорювали питання обміну полоненими.

“Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни - літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію”, - заявив Зеленський.