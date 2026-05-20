ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Путіна оголосили про візит спецпосланців Трампа до Росії

09:25 20.05.2026 Ср
2 хв
Точна дата поки не відома
aimg Ірина Глухова
У Путіна оголосили про візит спецпосланців Трампа до Росії Фото: Стів Віткофф та Джаред Кушнер (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Росії анонсували візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви "найближчим часом". Проте точна дата поки не відома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального представника російського диктатора Володимира Путіна Кирила Дмитрієва росЗМІ.

Читайте також: В МЗС зробили нову заяву щодо візиту посланців Трампа в Україну

“Віткофф планує прибути до Росії з візитом найближчим часом”, - цитують російські медіа слова Дмитрієва.

При цьому він не уточнив ані точну дату візиту, ані його можливу мету.

Раніше про майбутню поїздку представника Трампа до Москви також заявляв помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

Наразі офіційного підтвердження деталей майбутнього візиту Стіва Віткоффа з американської сторони не оприлюднювали.

Оновлено о 12:30

Сьогодні, 20 травня у Кремлі підтвердили майбутній візит спецпосланника Дональда Трампа Стіва Уіткоффа. Разом з ним приїде і зять американського лідера Джаред Кушнер.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, американська делігація приїде до Москви найближчими тижнями. Проте точні дати поїздки гостей поки що залишаються невідомими, сказав Ушаков журналістам.

Віткоффа запросили до України

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф уже неодноразово відвідував Росію та проводив переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте в Україні він досі не був, тож можливий приїзд стане його першим візитом до Києва.

Ще у квітні 2026 року президент України Володимир Зеленський запросив американських переговорників - зятя Трампа Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа - до української столиці, однак конкретних дат тоді не називали.

У травні Володимир Зеленський знову повідомив про запланований візит команди президента США Дональда Трампа до Києва. Це сталося після переговорів секретаря РНБО Рустема Умерова в Маямі.

За словами президента, сторони “доопрацьовують деталі домовленостей, які можуть забезпечити безпеку”. Також під час перемовин обговорювали питання обміну полоненими.

“Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни - літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію”, - заявив Зеленський.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Дональд Трамп Стів Віткофф Війна в Україні
Новини
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії