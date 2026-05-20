У Путина объявили о визите спецпосланников Трампа в Россию

В России анонсировали визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву "в ближайшее время". Однако точная дата пока не известна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального представителя российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева росСМИ.

"Уиткофф планирует прибыть в Россию с визитом в ближайшее время", - цитируют российские медиа слова Дмитриева.

При этом он не уточнил ни точную дату визита, ни его возможную цель.

Ранее о предстоящей поездке представителя Трампа в Москву также заявлял помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Сейчас официального подтверждения деталей предстоящего визита Стива Уиткоффа с американской стороны не обнародовали.

Обновлено в 12:30

Сегодня, 20 мая в Кремле подтвердили предстоящий визит спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Вместе с ним приедет и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, американская делегация приедет в Москву в ближайшие недели. Однако точные даты поездки гостей пока остаются неизвестными, сказал Ушаков журналистам.