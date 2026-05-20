У Путина объявили о визите спецпосланников Трампа в Россию

09:25 20.05.2026 Ср
2 мин
Точная дата пока не известна
aimg Ирина Глухова
У Путина объявили о визите спецпосланников Трампа в Россию Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
В России анонсировали визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву "в ближайшее время". Однако точная дата пока не известна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального представителя российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева росСМИ.

"Уиткофф планирует прибыть в Россию с визитом в ближайшее время", - цитируют российские медиа слова Дмитриева.

При этом он не уточнил ни точную дату визита, ни его возможную цель.

Ранее о предстоящей поездке представителя Трампа в Москву также заявлял помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Сейчас официального подтверждения деталей предстоящего визита Стива Уиткоффа с американской стороны не обнародовали.

Обновлено в 12:30

Сегодня, 20 мая в Кремле подтвердили предстоящий визит спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Вместе с ним приедет и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, американская делегация приедет в Москву в ближайшие недели. Однако точные даты поездки гостей пока остаются неизвестными, сказал Ушаков журналистам.

Уиткоффа пригласили в Украину

Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф уже неоднократно посещал Россию и проводил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Украине он до сих пор не был, поэтому возможный приезд станет его первым визитом в Киев.

Еще в апреле 2026 года президент Украины Владимир Зеленский пригласил американских переговорщиков - зятя Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа - в украинскую столицу, однако конкретных дат тогда не называли.

В мае Владимир Зеленский снова сообщил о запланированном визите команды президента США Дональда Трампа в Киев. Это произошло после переговоров секретаря СНБО Рустема Умерова в Майами.

По словам президента, стороны "дорабатывают детали договоренностей, которые могут обеспечить безопасность". Также во время переговоров обсуждали вопрос обмена пленными.

"Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей Президента Америки на рубеже весны - лета. Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию", - заявил Зеленский.

Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатов специальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России