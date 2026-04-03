Зеленський запросив делегацію США до Києва для відновлення переговорів

Президент України Володимир Зеленський запросив американську делегацію до Києва для проведення переговорів на рівні технічних груп.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

"Я запросив американську переговорну делегацію в Київ. Делегація зробить все можливе в теперішніх умовах - під час війни з Іраном - щоб приїхати в Київ. Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп", - сказав Зеленський.

За його словами, американська переговорна група може приїхати до Києва, а потів - до Москви.

"Якщо не виходить втрьох, давайте зробимо так - по черзі. Це наша пропозиція. Я чув позитивні сигнали партнерів щодо такої пропозиції. Також ми продовжуємо працювати над обмінами. Дуже сподіваємось, що вони відбудуться", - зазначив президент.

Зеленський уточнив, що цю пропозицію обговорювали на зустрічі, де були присутні спецтредставники президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф, а також американський сенатор Ліндсі Грем і генсек НАТО Марк Рютте.

З українського боку були всі, окрім секретаря РНБО Рустема Умєрова, тому що він на Близькому Сході.