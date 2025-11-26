Спецпредставник президента США Стів Віткофф має приїхати до Москви для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним уже наступного тижня.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Ми очікуємо на такий візит і очікуємо детальних контактів із президентом", - додав він.

Пєсков підтвердив слова помічника глави Кремля Юрія Ушакова про те, що візит Віктоффа має відбутися наступного тижня.

Анонс візиту Віткоффа

Нагадаємо, вчора, 25 листопада, президент США Дональд Трамп заявив про те, що він відправить свого спецпредставника Стіва Віткоффа на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до Москви.

Також Трамп уточнив, що міністр армії США Ден Дрісколл вирушить на переговори до Києва.

Після такого анонсу навколо Віткоффа розгорівся скандал - Bloomberg оприлюднило злив його розмови з помічником глави Кремля Юрієм Ушаковим.

Під час розмови спецпредставник президента США радив, як догодити Трампу, а також пропонував організувати розмову лідерів США і Росії.

Віткофф наполягав, що розмова Трампа і Путіна має відбутися перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в жовтні.

На цьому тлі частина американських конгресменів почали різко критикувати спецпредставника президента США. Зокрема, його називали зрадником і агентом Росії.

Сам Трамп, коментуючи скандал, заявив, що Віткофф "працював, як посередник в угодах".

Детальніше про зливи розмови Віткоффа з Ушаковим - у матеріалі РБК-Україна.