У Путина назвали сроки визита Уиткоффа в Москву

Москва, Среда 26 ноября 2025 18:14
У Путина назвали сроки визита Уиткоффа в Москву Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф должен приехать в Москву для встречи с диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков подтвердил слова помощника главы Кремля Юрия Ушакова о том, что визит Уиктоффа должен состояться на следующей неделе.

"Мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом", - добавил он.

Анонс визита Уиткоффа

Напомним, вчера, 25 ноября, президент США Дональд Трамп заявил о том, что он отправит своего спецпредставителя Стива Уиткоффа на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москву.

Также Трамп уточнил, что министр армии США Дэн Дрисколл отправится на переговоры в Киев.

После такого анонса вокруг Уиткоффа разгорелся скандал - Bloomberg обнародовало слив его разговора с помощником главы Кремля Юрием Ушаковым.

В ходе разговора спецпредставитель президента США советовал, как угодить Трампу, а также предлагал организовать разговор лидеров США и России.

Уиткофф настаивал, что разговор Трампа и Путина должен состояться перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в октябре.

На этом фоне часть американских конгрессменов начали резко критиковать спецпредставителя президента США. В частности, его называли предателем и агентом России.

Сам Трамп, комментируя скандал, заявил, что Уиткофф "работал, как посредник по сделкам".

Детальнее о сливах разговора Уиткоффа с Ушаковым - в материале РБК-Украина.

