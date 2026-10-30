У Путіна назвали тему майбутніх переговорів в Абу-Дабі
Темою запланованих в Абу-Дабі тристоронніх переговорів стане нібито безпека Росії та України після завершення бойових дій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.
"Треба хоча б перейти до робочого режиму, знайти якісь правильні точки дотику, почати серйозно дискутувати... Тим більше, що зараз ми й підняли цю тему", - сказав Ушаков.
При цьому він зазначив, що якщо представники європейських країн прилетять до Абу-Дабі, де відбудуться обговорення щодо України, "це не вважатиметься їхньою участю в переговорах".
"Якщо вони куплять квитки на літак, прилетять до Абу-Дабі й будуть десь там крутитися, то, значить, їм час від часу ті самі українці, та навіть ті самі американці будуть, можливо, щось доповідати, консультуватися, можливо, враховувати якісь точки зору, тобто там процес може відбуватися в такому ускладненому вигляді", - заявив помічник Путіна.
Мирні переговори
Нагадаємо, Україна очікує дати підтвердження тристоронньої зустрічі зі США та Росією щодо закінчення війни. Ймовірно, що мирні перемовини пройдуть з 6 по 10 листопада в Абу-Дабі.
Раніше у МЗС Росії неочікувано оголосили, що Абу-Дабі не обов'язково буде місцем перемовин щодо закінчення війни в Україні. Хоча раніше казали зовсім інше.
Також Росія не хоче бачити ЄС за столом переговорів щодо України.
Водночас США розглядають Німеччину, Францію та Велику Британію як найбільш імовірних учасників переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Йдеться про так званий формат E3.