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Росія не хоче бачити ЄС за столом переговорів щодо України, - Пєсков

13:27 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Росія не хоче бачити ЄС за столом переговорів щодо України, - Пєсков Фото: Дмитро Пєсков, речник Кремля (Getty Images)
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Тристоронні мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України не передбачають участі представників Європейського союзу.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Вы слушали".

Представник російського диктатора Володимира Путіна накинувся на офіційний Брюссель з новими звинувачення.

Пєсков почав стверджувати, що Москві поки невідомо, щоб Євросоюз дотримувався якоїсь миротворчої позиції.

Євросоюз дотримується провокаційної позиції, спрямованої на подальше розпалювання та продовження війни. Такі учасники нам не потрібні. І навряд чи вони потрібні самим американцям, які, навпаки, намагаються досягти миру", - вигадує речник Кремля.

Що важлив розуміти, нещодавно відбулися телефонні переговори Путіна з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом щодо завершення російсько-української війни.

Після них у Кремлі заявили, що готові до продовження дискусій з лідерами цих країн.

А президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо Стере та Стубб телефонували Путіну та на який результат очікували. За словами глави держави, Норвегія та Фінляндія вели ці перемовини не просто як європейські країни, а як країни-сусіди Росії.

"І це справедливо, що вони діляться цією інформацією з усіма європейцями та проговорюють адженду з Україною, Європою, Сполученими Штатами. Вони хочуть мати більшу роль. У нас дійсно дуже хороші відносини з цими країнами. Вони дійсно допомагають, ЄС і Європа в ширшому колі, бо Норвегія не член Євросоюзу", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив про бажання провести зустріч в Абу-Дабі до переговорів США, Китаю та РФ.

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Мирні переговори Пєсков Війна Росії проти України
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