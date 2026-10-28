У Лаврова зробили неоднозначну заяву про переговори України, США та РФ в Абу-Дабі
У МЗС країни-агресорки неочікувано оголосили, що Абу-Дабі не обов'язково буде місцем перемовин щодо закінчення війни в Україні. Хоча раніше казали зовсім інше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, передає ТАСС.
Заява Рябкова
Рябков назвав розмови про зустріч саме в Абу-Дабі "передчасними".
Він не підтвердив, що тристоронні мирні переговори між США, Росією та Україною відбудуться в Абу-Дабі. Хоча раніше РФ вже обговорювала Абу-Дабі як місце їх проведення.
"Щодо переговорів в Абу-Дабі поки говорити передчасно. Звісно, попереднє розуміння, що найближчим часом відбудеться такий контакт, і Абу-Дабі як місце його проведення також згадувалося, - усе це так. Але загалом ми поки перебуваємо на етапі підготовки", - каже він.
Водночас про скасування переговорів Рябков не оголосив.
Дипломат також заявив, що з адміністрацією Трампа ведеться щільний та інтенсивний діалог. Росія нібито розраховує на зусилля США у досягненні "сталого врегулювання в Україні з урахуванням причин конфлікту".
Що з датою перемовин
Водночас помічник російського диктатора Юрій Ушаков та прессекретар Путіна Дмитро Пєсков майже в унісон виступили з заявами щодо дати мирних перемовин.
"Дата тристоронніх переговорів в Абу-Дабі незабаром буде озвучена", - каже Ушаков.
Також він не підтвердив, що переговори заплановані на 10 листопада.
Ще помічник Путіна сказав, що європейців не збираються запрошувати за стіл переговорів щодо України.
Пєсков виступив з подібною заявою. За його словами, Кремль повідомить, коли стане відома дата "тристоронніх переговорів щодо України в Абу-Дабі між представниками Москви, Вашингтона та Києва".
Ранше РБК-Україна писало, що переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни можуть відбутися 10 листопада. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Крім того, Зеленський заявив, що Україна хотіла б провести зустріч з американською та російською командами в Абу-Дабі до спільних перемовин США, Китаю та Росії.
А прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що мирні перемовини в Абу-Дабі відбудуться 4 листопада.