США визначили трьох представників Європи на мирних переговорах, - FT

США розглядають Німеччину, Францію та Велику Британію як найбільш імовірних учасників переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Йдеться про так званий формат E3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними видання, американська сторона вважає саме ці три країни найбільш імовірними представниками європейських інтересів у переговорному процесі.

Водночас остаточне рішення щодо участі європейців у перемовинах поки не ухвалене.

Один із європейських дипломатів розповів, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже погодили участь формату E3 з українською владою під час свого візиту до Києва у вересні.

Однак сама перспектива представництва Європи трьома державами викликає занепокоєння в інших країнах континенту.

Як зазначають співрозмовники видання, Німеччина, Франція та Велика Британія є одними з найвпливовіших європейських держав, проте їхнє представництво від імені всього континенту може відштовхнути менші країни.

Крім того, один із дипломатів наголосив, що перед визначенням конкретних представників необхідно спершу забезпечити самій Європі місце за столом переговорів.