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США визначили трьох представників Європи на мирних переговорах, - FT

11:18 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
США визначили трьох представників Європи на мирних переговорах, - FT Фото: Стів Віткофф і Джаред Кушнер (Getty Images)
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США розглядають Німеччину, Францію та Велику Британію як найбільш імовірних учасників переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Йдеться про так званий формат E3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, американська сторона вважає саме ці три країни найбільш імовірними представниками європейських інтересів у переговорному процесі.

Водночас остаточне рішення щодо участі європейців у перемовинах поки не ухвалене.

Один із європейських дипломатів розповів, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже погодили участь формату E3 з українською владою під час свого візиту до Києва у вересні.

Однак сама перспектива представництва Європи трьома державами викликає занепокоєння в інших країнах континенту.

Як зазначають співрозмовники видання, Німеччина, Франція та Велика Британія є одними з найвпливовіших європейських держав, проте їхнє представництво від імені всього континенту може відштовхнути менші країни.

Крім того, один із дипломатів наголосив, що перед визначенням конкретних представників необхідно спершу забезпечити самій Європі місце за столом переговорів.

Європа на мирних переговорах

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що європейські лідери розглядають п’ятьох політиків, які потенційно могли б представляти Європу на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

До списку кандидатів увійшли:

  • прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
  • президент Фінляндії Александр Стубб;
  • президент Чехії Петр Павел;
  • прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;
  • прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Водночас Росія не хоче бачити ЄС за столом переговорів щодо України.

А європейці наголошують, що переговори про закінчення війни неможливі без України та Європи.

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Франція Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні
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