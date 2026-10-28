Зеленський: чекаємо від США узгодження дати тристоронньої зустрічі після 4 листопада

Україна очікує дати підтвердження тристоронньої зустрічі зі США та Росією щодо закінчення війни. Ймовірно, що мирні перемовини пройдуть з 6 по 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає Офіс президента.

Дата мирних перемовин

Зеленський зазначив, що триває підготовка зустрічі в тристоронньому форматі, яка запланована в Абу-Дабі.

"І ми розраховуємо, що до 10 листопада буде зустріч. І ми дуже сподіваємося, не завадять можливі ескалаційні процеси на Близькому Сході, про які зараз так багато розмов", - уточнив президент.

За його словами, Україна та європейські партнери обговорили, що можуть зробити, щоб спільна позиція дійсно була врахована.

"Ми розраховуємо на цей переговорний процес, у нас були хороші зустрічі в Осло. Ми розраховували, що у нас буде зустріч в Брюсселі, але дату було перенесено американською стороною", - каже він.

На думку Зеленського, так чи інакше "на технічному рівні тристороння зустріч в Абу-Дабі відбудеться", хоча можлива зміна місця зустрічі.

Що кажуть США

Проте Зеленський впевнений, що "ми не маємо змінювати дати так часто, нам треба провести зустріч, я сподіваюся, між 6 і 10 листопада".

Тож Україна чекає на відповідь США щодо дати мирних перемовин.

"Ми сподіваємося, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів і це зрозуміло, що після 4 листопада у нас буде дата", - повідомив очільник держави.

Зустріч в Абу-Дабі

Зеленський додав, що США можуть підготувати тристоронню зустріч на рівні лідерів.

"Якщо цього буде достатньо під час зустрічі в Абу-Дабі чи під час технічних зустрічей, якщо буде достатньо 1 чи 2 зустрічей, я сподіваюся, не надто великої кількості, нам треба рухати цю війну до кінця, а не просто її продовжувати", - каже він.

Позиція України

Зеленський повторив головні теми України на мирних перемовинах з РФ:

припинення вогню в енергетиці та на морі,

обмін військовополоненими,

цивільні українці у російських в'язницях.

"Нам також треба вирішити питання дітей, як повертати їх, багато гуманітарних питань, не тільки території, які є найважливішим питанням для російської та американської сторони, це правда. Ми готові також обговорювати території, але лише на рівні лідерів", - запевн к президент.